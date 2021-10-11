Два крупнейших акционера Международного валютного фонда — США и Япония — выступают за освобождение Кристалина Георгиева с должности гендиректора МВФ. Представители Франция, Германии, Италии, Великобритании, Китая и России хотят, чтобы она сохранила свой пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. Источники издания отмечают, что начались совещания МВФ и Всемирного банка будут омрачены скандалом вокруг рейтинге Doing Business и участия в нем гендиректора фонда Кристалина Георгиева. По словам собеседников журнала, Исполнительный совет МВФ, в которую входят представители 24 стран, разделилась на два лагеря. США и Япония выступают за освобождение Георгиевой с должности гендиректора МВФ. В то время как Франция, Германия, Италия и Великобритания склоняются к противоположному мнению. Такой же позиции придерживаются Китай и Россия. Отмечается, что за последние дни Исполнительный совет МВФ провела несколько встреч для обсуждения вопроса отставки Георгиевой, но решения пока не приняла. Однако сообщается, что участники достигли "дальнейшего прогресса" в оценке ситуации и примут решение "очень скоро". Напомним, ранее глава МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая.