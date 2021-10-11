Президент демократически управляемого острову Тайвань Цай Инвэнь ответила на предложение лидера Китая Си Цзиньпина по мирному "воссоединения". Она категорически отвергла такую возможность, заявив, что Тайвань продолжит укреплять оборонительные возможности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Инвэнь заявила, что Тайвань решимость защищать себя и свое будущее, которое должно решаться "в соответствии с волей тайваньского народа". "Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать свою решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти тем путем, что наметил нам Китай", — сказала она. Президент отметила, что власти острова не будет действовать необдуманно, но нет никаких иллюзий относительно того, шо Тайвань покорится перед давлением со стороны Китая. На это заявление Инвэнь уже отреагировали в Пекине. Так, в китайском офисе по делам Тайваня заявили, что эти слова "разжигают конфронтацию, разделяют историю и искажают факты".