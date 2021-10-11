Водитель такси, в машине которого правоохранители обнаружили Антона Полякова, изменил свои первые показания в ходе расследования. Сейчас мужчина говорит, что политика в бессознательном состоянии подвезли к нему в другой машине и попросили отвезти домой.

Об этом сообщает ТСН.

Адвокат таксиста говорит, что его подзащитного избили в отделении полиции за изменение показаний.

«Изначально он солгал, что Поляков сам его остановил на улице голосованием. Просто таксист не знал, кто что употреблял и что обнаружится в его крови. Поэтому просто не хотел впутывать других людей и сказал, что сам подобрал парламентария у Дарницкой площади. Но когда он передумал и рассказал, как было на самом деле, его решили наказать. Однако никакая экспертиза этого не подтвердит, так как нет следов», – заметил адвокат.

В СМИ есть информация, что этот же таксист уже сталкивался с правоохранителями. В 2017 году он проходил как подсудимый по уголовной статье, предусматривающей торговлю людьми.

Напомним, на похоронах Полякова произошел небольшой скандал между его вдовой и сожительницей.

Начальник полиции Киева Иван Выговский озвучил новые подробности смерти народного депутата Антона Полякова. По его словам, в ночь своей смерти он был не один. Сначала катался по Киеву в машине знакомого, а потом пересел в такси.

Водитель такси, в котором ехал депутат, говорит, что взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого Полякова начало тошнить в машине. Политика уже в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных — машину за нарушение ПДД остановили, внутри находился политик. Правоохранители пытались сами помочь Полякову, а затем прибыла бригада скорой помощи, но врачи уже констатировали смерть. Вскрытие показывает, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова снова в центре скандала — в партийном чате партии она отреагировала на кончину коллеги Антона Полякова (группа «За майбутнє») фразой: «это минус 1 враг». Ее могут временно отстранить от заседаний ВР, а также снять с должности главы комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.