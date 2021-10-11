Правительством утвержден грантовые соглашения с международными финансовыми организациями, имеющими ускорить реализацию совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Энергоэффективность общественных зданий". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Сотрудничество позволит термомодернизуваты около 1 тыс общественных зданий: дошкольные и средние учебные заведения и учреждения здравоохранения, а также объекты социального, административного и культурного назначения. "75% сумм в платежках в осенне-зимний период — это стоимость теплоснабжения. Украина потребляет энергии примерно на 30% больше, чем страны Европы. Это нужно менять, поэтому, внедрение мероприятий по энергоэффективности является сегодня приоритетом работы правительства и Минрегиона, в частности. этот путь является мировым трендом и должен стать трендом Украинский. Наша цель — достичь энергетической независимости в среднесрочной перспективе и создать мощный двигатель для развития экономики ", — подчеркнул министр Алексей Чернышев. Алексей Чернышев также отметил, что кроме обеспечения возможностей финансовой поддержки мероприятий по энергоэффективности, Минрегионом совершенствуется соответствующая нормативно-правовая база. Сейчас на рассмотрение правительства подан проект Закона Украины "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий" и проект постановления Кабинета министров Украины "О внедрении систем энергетического менеджмента и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины". Напомним, на заседании Кабмина Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%.