Многие украинки часто ищут в интернете или магазинах какие-то вдохновляющие книги о сильных женщин. Соучредитель издательства "Книголав" и главный исполнительный директор Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая поделилась с Lite топ книгами из собственного рейтинга на сегодня. Все они о сильных женщин, их жизненные истории, которые помогут найти вдохновение и не отчаиваться, когда кажется, что все плохо. "Женщина, у которой есть план" (Мэй Маск) Автор книги не тезка, а мама того самого Илона Маска. Это автобиографическая книга, о том непростой путь, который ей пришлось пройти, о том, что она воспитывала детей одна, хотела заниматься моделингом, но ее формы этого не позволяли. Мэй стала первой Plus-Size моделью в Америке, одним из первых и самых успешных возрастных моделей. Именно после 60 к ней пришла слава, возможность и желание наслаждаться жизнью. Вся ее жизнь, это, с одной стороны, борьба с обстоятельствами, своим телом, восприятием общества. С другой, это постоянный поиск выхода и возможности капитализироваться на том плохом, что с тобой происходит. Она хотела назвать эту книгу "Как бороться и выживать". Но потом поняла, что ей все удавалось, потому что у нее был план. И это один из вдохновляющих выводов — чтобы не случилось, как бы вам сейчас не казалось, что все плохо, у вас всегда должен быть план. План — это соломинка, которая может тебя вытянуть. "Большой президент маленькой страны" (Даля Грибаускайте) Даля Грибаускайте — президент Литвы, и даю слово, вы точно ее где-то видели. Долгое время считалось, что политика — дело мужчин. Но страны Балтии разрушают этот стереотип, и женщины президенты, главы правительств там обычная практика. Многие сравнивают ее с Маргарет Тэтчер, и если Маргарет называли железной леди, то Далю — стальной магнолией. Потому что она сочетает в себе уверенность, яркость, женственность, но при этом стальной характер. Книга биографическая, о человеке, который живет с нами здесь и сейчас, которую вы видите в новостях. Почему Далее отказалась пить шампанское с Бараком Обамой? Благодаря которым ее качествам, приемам, стратегиям огромных стали рассматривать Литву не как маленький народ, а крупного партнера? Как женщине быть сильной, заслужить уважение и идти против течения, зная свою большую цель и когда ты сознательно в проигрышной позиции? "Мисс Грэм. Кулинарная книга шпионки" (Селия Рос) В отличие от предыдущих произведений, эта книга художественная. Она рассказывает о Мисс Грэм, обычную женщину, преподавателя немецкого языка, которая после Второй мировой войны живет в Великобритании. Ей скучно и очень хочется приключений. В это же время правительство организует комиссию по контролю, которая нанимает британцев, чтобы те ехали в Западную Германию помочь им восстановится после войны. Учительница решает откликнуться, и уже на собеседовании комиссия понимает, что Мисс Грэм находка и может стать настоящей шпионкой. Ведь она незаметна, говорит по-немецки и у нее есть талант. Мисс Грэм отправляется туда, становится шпионкой и со своими агентами общается кулинарными колонками в журналах. В этой книге вы найдете и настоящие рецепты, и шпионские страсти, историю любви, измены, государственные перевороты, послевоенную Германию и Британию, сможете почувствовать, как люди возвращались к жизни. Также предлагаем вам топ-3 книги для людей с утонченным вкусом, вызывают море эмоций.