В Украине могут ужесточить карантин в сфере пассажирских перевозок. Перемещение между областями и городами могут стать недоступными для тех, у кого нет COVID-сертификата. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии для ТСН. Отмечается, что решение о новых карантинные правила в сфере межобластных перевозок правительство может принять на ближайшем заседании. В частности, речь идет об остановке межобластных маршрутов без наличия covid сертификатов при введении локдауну в Украине. "Наш сейчас фокус и фокус правительства направлен на то, чтобы обеспечить надлежащий уровень эпидемиологической безопасности во время межобластных перемещений, например, авиа, железнодорожным или автобусным транспортом, поскольку там люди находятся достаточно большой промежуток времени в замкнутой среде, часто с довольно плохой вентиляцией. Поэтому , скорее всего, на заседании правительства будет решаться вопрос о невозможности перевозок на межобластных сообщениях без наличия "ковид сертификата", — пояснил Игорь Кузин. Стоит отметить, что работа городского общественного транспорта в Украине при введении локдауна ограничивать пока не планирует. По словам главного санитарного врача, остановка городского транспорта не дает дополнительного эпидемиологического воздействия и негативно влияет как на экономику, так и на мобильность населения. "Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывода дополнительной, резервной количества самого того подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунив или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования именно местного или городского транспорта ", — подчеркнул Кузин. Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны даты школьных осенних каникул. А также рассказывали о том, какие ограничения будут действовать в "красной" зоне карантина.