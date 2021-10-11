Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 12 октября — завтра в Украину начнут заходить дожди.

По ее прогнозу, осадки ожидаются в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область. В Карпатах дождь будет переходить временами в снег. Восток, юг и большинство областей в центре пока проживут без дождей, но возможны туманы.

Температура воздуха особо не изменится: ночью от 3 мороза до 4 тепла, на высокогорье до 5 мороза, днем ​​в Украине ожидается 9-13 градусов тепла, в восточных областях и на юго-востоке 10-16 градусов.

В Киеве 12 октября будет временами уже облачно. Температура воздуха в столице мало изменится — ночью 2-5 тепла, в окрестностях ниже, днем ​​около 11-14 градусов.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.