Обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна. "Безусловно, обновление подвижного состава стоит очень остро. И, безусловно, что приобрести новые поезда и вагоны было бы крайне необходимо. Но у меня возникает вопрос: за счет чего мы это делаем? Если УЗ показала убыток прошлого года и продолжает его показывать в первом полугодии этого года. Если прогноз Министерства финансов на следующие три года показывает убыточность УЗ Где взять эти деньги? " — отметил Емельян. По его словам, средства могут быть привлечены за счет получения кредитов государственных банков или путем создания железнодорожного фонда. Однако экс-министр подчеркнул: в первую очередь необходимо обновить пути и железнодорожную инфраструктуру, иначе качество услуг УЗ, которая сейчас является крайне низкой, не изменится с появлением дополнительного количества локомотивов или новых вагонов. "Даже если мы и закупим новые поезда или вагона, это не значит, что они у нас поедут. Для этого нам надо вложить еще существенные средства в модернизацию инфраструктуры и в частности железнодорожных станций, будут принимать. Потому что далеко не все железнодорожные платформы в Украине в нормальном состоянии ", — пояснил Емельян. Он отметил, УЗ имеет огромные убытки и инвестировать средства сейчас необходимо исключительно на первоочередные нужды, к которым не относится обновление подвижного состава. "Для меня очень странно, что железная дорога в хронических долгах. А вместо того, чтобы помочь менеджмента создать железнодорожный фонд и снять нагрузку дополнительное, которое сейчас происходит через кросс-субсидирование из грузового сектора перевозок, на железную дорогу еще вешают принадлежности, которые сейчас точно не являются первоочередными ", — подытожил Емельян. Как известно, УЗ объявила тендер на закупку 80 электропоездов для пассажирских перевозок общей стоимостью 31500000000 грн. А Министерство инфраструктуры в очередной раз опубликовало проект о списании рабочих грузовых вагонов из-за возраста. В свою очередь президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагоны по сроку эксплуатации спровоцирует дефицит вагонов на рынке перевозок и значительно повысит цены на продукцию для конечного потребителя, вызовет рост инфляции. Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.