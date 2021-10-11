В Чернигове проходит церемония прощания с народным депутатов Антоном Поляковым, который скончался 8 октября. Гроб с его телом доставили к Черниговскому областному филармоническому центру.

Прямо сейчас в Спасо-Преображенском соборе проходит отпевание, в 13 часов Полякова похоронят на кладбище «Яцево».

Попрощаться с Поляковым пришли его вдова Галина, также можно увидеть бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

На церемонии не обошлось без скандала. Дело в том, что попрощаться с Поляковым пришла и его сожительница, нардеп Анна Скороход. Когда ее увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти и вышла из здания. Цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова.﻿﻿

Начальник полиции Киева Иван Выговский озвучил новые подробности смерти народного депутата Антона Полякова. По его словам, в ночь своей смерти он был не один. Сначала катался по Киеву в машине знакомого, а потом пересел в такси.

Водитель такси, в котором ехал депутат, говорит, что взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого Полякова начало тошнить в машине. Политика уже в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных — машину за нарушение ПДД остановили, внутри находился политик. Правоохранители пытались сами помочь Полякову, а затем прибыла бригада скорой помощи, но врачи уже констатировали смерть. Вскрытие показывает, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова снова в центре скандала — в партийном чате партии она отреагировала на кончину коллеги Антона Полякова (группа «За майбутнє») фразой: «это минус 1 враг». Ее могут временно отстранить от заседаний ВР, а также снять с должности главы комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.