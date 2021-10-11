В южном йеменском портовом городе Аден сегодня прогремел мощный взрыв. На улице подорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Автомобиль взорвался, когда мимо проезжал кортеж губернатора. В результате взрыва шесть человек погибли и семеро получили ранения. Губернатор Ахмед Ампас и министр сельского хозяйства Салем ас-Сукатри пережили террористическую атаку. Жертвами взрыва стали пресс-секретарь губернатора и его фотограф, учебный службы безопасности, охранник и прохожий. Кто стоит за этим террористическим нападением, пока не сообщается.