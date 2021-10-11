У некоторых украинцев во время экспертизы в Сервисных центрах МВД (МРЭО) могут изъять «евробляху». Дело в том, что многие покупают старые авто с поврежденными VIN-кодами, легализовать такой автомобиль будет сложно. Зачастую его конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал юрист ОО «Авто Евро Сила» Иван Казачук.

По его словам, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.

Эксперт говорит, не всегда повреждение VIN-номера свидетельствует об умышленных действиях со стороны продавца или владельца. Часто влияние оказывают различные естественные факторы, например, коррозия.

«Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер», – говорит Иван Казачук.

В целом уделять столько внимания VIN-номеру еще до начала растаможки эксперты призывают прежде всего из-за того, что в случае выявления каких-то более существенных проблем во время экспертизы, как, скажем, повреждение, отсутствие или врезание VIN-кода, водитель подводится под уголовное дело.

Причин возникновения проблемы может быть несколько: или на автомобиль утеряны документы, поэтому по настоящему VIN-коду он зарегистрированным быть не может, либо же машина все же краденая. И скорее всего ситуация возникла еще в Польше или Литве, где евробляха была изначально зарегистрирована.

Но чем старше машина, предупреждает эксперт, тем легче переделать VIN-код. В более новых моделях номер кузова может быть выбит на 10-12 разных точках в автомобиле: будет основной номер и дублирующие его. Все зависит от модели.

Вариантов разрешения ситуации может быть две. Если причина заключается в естественных изменениях, тогда делается экспертное заключение, которым подтверждается, что стороннего вмешательства не было и номер кузова действительно «сгнил» природным способом.

Далее человек обращается в уполномоченные организации, которые этот VIN-номер дублируют на другом месте кузова, и автомобиль с соответствующей отметкой в регистрационных документах продолжает ездить.

Если было вмешательство и VIN-код поддельный, здесь основной задачей будет доказать, что это сделал не нынешний владелец, и что он лишь стал жертвой ситуации, поскольку купил машину думая, что она легальная.