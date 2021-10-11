Кабинет министров Украины ужесточил правила пассажирских перевозок в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 21 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. "Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта ", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. новость дополняется