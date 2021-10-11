Во Львовской области, в Яворивском районе произошел пожар в одном из пятиэтажных домов. Загорелась квартира на третьем этаже здания. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба ДСНС. Сообщение о пожаре поступило в 13:38.

"Из задымленного помещения чрезвычайники вывели на свежий воздух владельца, 1941 года. Также с 4-го этажа с помощью автолестницы спасатели спустили мать и ребенка, а с 5-го этажа по лестничной клетке с помощью спасательного устройства вывели на свежий воздух мужчину. Всех спасенных спасатели передали медикам ", — пишет пресс служба

В больницу были направлены владелец квартиры с термическими ожогами, а также двое детей 2020 и 2014 рождения с симптомами отравления продуктами горения.

Пожар локализован в 14:23, а 14:39 — ликвидовалы. Огонь уничтожил около 42 кв.м площади.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Фото: во Львовской области произошел пожар в жилом доме (lv.dsns.gov.ua)