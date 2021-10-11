В Украине могут возникнуть проблемы с газом на юге и востоке страны — все из-за расположения хранилищ.

Как пояснил в эфире телеканала «Украина 24» энергетический эксперт Сергей Дяченко, украинская газотранспортная система была построена так, что если нет транзитного газа, могут быть проблемы с газообеспечением на востоке и юге Украины:

«Дело в том, что хранилища расположены на западе, и если компрессоры при транзите работают с востока на запад, то нельзя поставить газ на юг и восток Украины. Система работала таким образом, что на востоке отбирался транзитный газ и замещался из хранилищ на западе».

Эксперт объяснил, как это предотвратить.

«То есть, если не будет транзитного газа, для обеспечения востока Украины зимой нужно будет переводить нашу ГТС на реверс. В 2009 году это делали, дней за 10 это можно сделать, сейчас это решается», — сказал он.

При этом Обозреватель накануне сообщал, что в целом ряде областей рискуют зимой остаться без отопления из-за отсутствия договоров 42 производителей тепла с «Нафтогазом». Хуже всего ситуация обстоит в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Там договора заключили менее половины производителей.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы пройти зиму.

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды при этом газовые хранилища наполовину пустые. Из-за этого в ЕС закрываются предприятия, ограничивают тарифы для населения. Украинцев также ждет кризис — цена на газ не будет меняться до мая 2022-го, но вот цены серьезно вырастут.

