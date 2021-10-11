Реальный размер зарплат в Украине в 2022 году может снизиться. Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду проект бюджета, который предусматривает рост цен на 8%, а повышение минималки всего на 3%. По его мнению, это поможет сдерживать рост цен.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Отметим, в Украине продолжает расти уровень теневой экономики, минсоцполитики, премьер не предпринимают никаких действия для того, чтобы исправить ситуацию. Согласно официальным данным, примерно 11 млн украинцев экономически активного возраста официально не получают доходов. Вероятно, зарабатывают они в конвертах.

Эксперты отмечают, опыт последних лет показывает, что в Украине работают всего два способа вывести зарплаты из тени: штрафы для работодателей, которые не платят налоги, и повышение минималки. Сейчас около 40% всех официально работающих украинцев получают зарплату, близкую к минимальной. Среди них, в том числе, и директора крупных предприятий. Делается это для того, чтобы платить налоги с минимума.

Одновременно с этим двукратный рост минималки в январе 2017-го (с 1600 до 3200 грн) дал результат по всем «фронтам». Местные бюджеты выросли на 38%, государственный – на 23%, а экономика страны получила дополнительно 0,5% ВВП. Кроме того, пенсионный фонд дополнительно получил 51 млрд грн. Это в разы компенсировало расходы из бюджета на повышение зарплат.

Несмотря на это, в 2022 году минимальную зарплату хотят увеличить только на 200 гривен. Это в первую очередь доходы украинских бюджетников. И это в условиях, когда на фоне рекордно высоких цен на газ подорожают практически все продукты и товары. Только по скромных подсчетам правительства цены в следующем году вырастут на 8% (реальный показатель может быть выше), а вот минималку хотят повысить всего на 3%.

Сам Шмыгаль считается, что увеличение зарплаты только на 200 гривен поможет сдержать инфляцию: чтобы цены не росли, нужно сдерживать спрос, то есть платежеспособность украинцев. Чем больше покупают, тем выше цены и наоборот.

«Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс», – сказал глава правительства.

В Украине в сентябре уровень заработных плат стал выше на 1300 гривен и составил 18 тысяч гривен.

В Украине легче всего трудоустроится строителем в Киеве, Одессе и Харькове — в этих городах работодатели размещают большинство вакансий по этой специальности. Однако даже самые высокие зарплаты в Украине не могут конкурировать с европейскими, где эти суммы зачастую являются стартовыми.