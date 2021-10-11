Владимир Зеленский рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году поступать в вуз. По словам президента Украины, Александра продолжит обучение в нашей стране. Об этом глава государства рассказал Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" на телеканале "1 + 1". "Только здесь. Потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто. Потому что если бы она училась за границей, то она могла бы учиться без охраны", — заявил Зеленский. Он также рассказал, что Александра уже выбрала себе будущую профессию и хочет изучать международную экономику. При этом Зеленский отметил, что, зная характер дочери, не исключено, что она еще изменит свое решение.

Владимир Зеленский рассказал, в какой стране будет учиться его дочь (видео: YouTube) Напомним, фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, на котором раздала награды в необычных номинациях. Интересно, что вечеринку открыл Руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом. Мы также писали о том, что украинец сделал на ноге татуировку с портретом Владимира Зеленского. После этого мужчина стал звездой сети. Отметим, что его заметили на трамвайной остановке.