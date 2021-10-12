В Беларуси туристические фирмы начали предлагать белорусам заграничные туры для прививки одобренной в мире вакциной от коронавируса. Поехать предлагают во Львов, Румынию, Турцию, а в будущем планируется еще и Хорватия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Союз туристических организаций Беларуси. Белорусам предлагают за 85 евро поехать во Львов, чтобы получить прививку вакциной Pfizer. А тур в Бухарест для вакцинации препаратом J & J стоить белорусам 290 евро и еще 90 рублей сверху. Получить прививку одобренной в Европе вакциной белорусы могут и в Турции. Там прививки можно получить вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, белорусские компании также рассматривают возможность прививочных туров в Хорватию, поскольку сейчас в стране нет карантина для туристов. Отметим, в самой Беларуси прививки от коронавируса делают только на русском и китайском вакцинами.