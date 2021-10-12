Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Новые расчеты предоставила НАК «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 7 копеек с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,57 гривен за литр, дизельного топлива — 31,35 гривен за литр.Нефть в мире дорожает и это обязательно скажется на украинцах. Так, на днях Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку — предельные цены подняли.

Отметим, стоимость горючего на заправках неуклонно растет. Эксперты говорят, что причиной подорожания топлива стали не рыночные факторы, а государственное регулирование, введенное весной нынешнего года.

Напомним, 14 мая Кабинет Министров Украины ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина. Продавцы топлива теперь должны учитывать эту надбавку, устанавливая розничную цену на топливо, которое реализуют через сеть АЗС.