На горнолыжном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) 12 октября выпал снег. Белоснежным стала и гора Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

«По состоянию на 09:30 12.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -1 ° С, ветер юго-западный, 5 м/с., падает снег», — говорится в сообщении.

А вот так выглядит Буковель

Напомним, на прошлой неделе в Карпатах ударил мороз. Погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.