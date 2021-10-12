Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что делается все необходимое для создания военной миссии ЕС в стране. Ожидается, что она появится до конца текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прессрелизы Минобороны. "Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС", — сказал Таран, комментируя итоги саммита Украина-ЕС. Министр уточнил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны коснуться административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу. "Реализация этого проекту позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза", — подчеркнул Таран. Напомним, ранее создания военной миссии ЕС в Украине поддержал президент Владимир Зеленский. Отметим, в сентябре в Украине приезжала оценочная миссия с ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию. В первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета Евросоюза вернется к этому вопросу.