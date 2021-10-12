Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, рассчитывать, что глобальное потепление существенно отразиться на зимних температурах на территории нашей страны не стоит.

По ее словам, зимы «будут снежными и морозными в пределах Украины еще ближайшие 20-25 лет точно».

Она отметила, что на формирование температурного режима влияет географическое расположение Украины и напомнила, что прошлая зима была достаточно морозной, когда температура опускалась ниже 20 градусов, пишет Обозреватель.

Праздники, по ее словам, не будут столь снежными, но морозными:

«С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах».

Своим прогнозом со СМИ делилась и синоптик Татьяна Негойдалова. Она говорит, что зима в Украине будет традиционной, но немного «мягче», чем год назад:

«Предварительно прогнозируем, что будущая зима будет холодной с меньшим количеством оттепелей и более длительным морозным периодом».

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