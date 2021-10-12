Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook) за октябрь 2021 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 — 27,52 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,98 грн / доллар) 2022 — 27,41 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,61 грн / доллар) 2023 — 27,66 грн / доллар ( предыдущий прогноз — 27,59 грн / доллар) 2024 — 27,80 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,75 грн / доллар) 2025 — 27,80 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,75 грн / доллар) . 2026 — 27,80 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,75 грн / доллар). Отметим, в законе О государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.