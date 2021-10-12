Латвия объявила чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение трех месяцев. Это связано с рекордным всплеском инфицирования коронавирус в стране. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews. В рамках введения чрезвычайного положения в стране вступают в силу новые ограничения, а именно: обязательное ношение защитной маски во всех общественных зданиях; все госслужащие обязаны вакцинироваться до 15 ноября; гражданам, не прошли вакцинации — запрещено посещать супермаркеты с понедельника; в выходные будут работать только основные магазины; гражданам рекомендуется работать дистанционно по возможности.

Сегодня в Латвии полный курс вакцинации прошли 48% населения.

Отмечается, что латвийские больницы пока переполнены COVID-больными, а число ежедневных случаев заражения превышает 1000, что выше, чем показатели в начале года.