Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,9%. По сравнению с июлем прогноз ухудшен на 0,1 п.п. (С 6,0%) Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года. Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,9%. Прогнгоз сохранен на прежнем уровне. Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, "глобальное восстановление продолжается, но его динамика ослабла из-за пандемии". По ее словам, в связи с вариантом вируса Delta зарегистрировано число погибших от COVID-19 возросло почти до 5000000, а риски для здоровья многочисленны, что сдерживает полное возвращение к нормальной жизни. "Вспышки пандемии в важнейших звеньях глобальных цепочек поставок привели к более длительным, чем ожидалось, перебоев в поставках, подпитывая инфляцию во многих странах. В целом риски для экономических перспектив увеличились, а политические компромиссы стали более сложными", — сказала она. Согласно прогнозу, перспективы для группы развивающихся стран с низкими доходами значительно омрачились из-за ухудшения динамики пандемии. Ожидается, что совокупный объем производства для группы с развитой экономикой вернется к траектории допандемичнои тенденции в 2022 году и превысит его на 0,9% в 2024 году. В отличие от этого, совокупный объем производства для группы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (за исключением Китая), как ожидается, останется на уровне 5,5% ниже предпандемическую прогноза в 2024 году, что приведет к еще большему снижению уровня их жизни. Как отметила Гопинат, эти разногласия являются следствием большого разрыва в вакцинации и значительных различий в политической поддержке. В то время как почти 60% населения в странах с развитой экономикой полностью вакцинированы, а некоторые в настоящее время получают ревакцинацию, около 96% населения в странах с низким уровнем дохода остаются невакцинированных. Кроме того, многие страны с формирующимся рынком, и развивающиеся страны, столкнувшись с более жесткими условиями финансирования и повышенным риском ослабления инфляционных ожиданий, скорее прекращают поддержку, несмотря на более значительное сокращение производства. По ее словам, перебои в поставках представляют собой еще одну проблему. С одной стороны, вспышки пандемии и изменения климата привели к недостатку основных ресурсов и снижение производственной активности в нескольких странах. С другой стороны, этот недостаток предложения, наряду с высвобождением отложенного спроса и восстановлением цен на сырьевые товары, вызвала быстрый рост инфляции потребительских цен, например, в США, Германии и многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Цены на продукты питания выросли больше всего в странах с низкими доходами, где проблема отсутствия продовольственной безопасности стоит особенно остро, увеличивая бремя бедных домохозяйств и повышая риск социальных волнений. Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) в апреле прогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на уровне 6,0%. По сравнению с январем прогноз был улучшен на 0,5 п. П. (С 5,5%). В июле этот прогноз был сохранен.