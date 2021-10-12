В Винницкой области полицейские задержали 16-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве матери. На теле женщины обнаружили около 30 ножевых ранений. Соседи, учителя в школе и просто знакомые шокированы трагедией. Несмотря на признание девушки, никто не верит, что Саша могла убить маму.

Подробности трагедии сообщает Обозреватель.

Надежда Ющенко родилась и долгое время жила в Бердичеве. Замуж вышла в 19 лет (в 2005 г.). В браке с Ираклием Майсурадзе она родила двух девочек. Старшая – Александра. В 2011 году пара развелась. В 2013 году Надежда снова вышла замуж и родила еще одну дочку. Впятером они жили в поселке городского типа Глуховцы в доме на двух хозяев – через стенку с родней мужа.

Соседи говорят, что свекровь-педагог очень любила Надежду и девочек, помогала. Девочки отличницы, бабушка следила за учебой (она работала в той же школе, куда они ходят).

Сама Надежда работала парикмахером, также занималась маникюром. Соседи говорят, женщина и ее дочки всегда выглядели прекрасно. Все утверждают что это обычная, рядовая семья – причем благополучная.

После убийства в сети писали, что одной из причин ссор Саши с мамой мог быть ее родной отец, но это маловероятно. В мае 2021 года первого мужа Надежды лишили родительских прав, он не интересовался дочками и даже не платил алименты. Кроме того, сами девочки заявляли, что своего биологического отца не знают и не общались с ним вообще.

«Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать – просто невозможно!» – говорят соседи.

Смущает их и то, как хрупкий ребенок мог перетащить тело матери, запрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. Вызвал вопросы еще один момент: на видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а в релизе полиции говорится о примерно тридцати ударах.

Сама Александра Майсурадзе (Ющенко) говорит, что поссорилась с мамой, потому что та не пускала ее на танцы.

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