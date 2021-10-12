В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей, ранения получил водитель.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

«Около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

В сети появилось видео с происходящего, на кадрах можно увидеть, что в машине помимо взрослых находился еще и ребенок.

В Винницкой области полицейские задержали 16-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве матери. На теле женщины обнаружили около 30 ножевых ранений. Соседи, учителя в школе и просто знакомые шокированы трагедией. Несмотря на признание девушки, никто не верит, что Саша могла убить маму.