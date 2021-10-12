Народный депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси.

Такое заявление в эфире «Украина 24» сделал представитель МВД Артем Шевченко.

«Он (таксист, — ред.) сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, — ред.)… Поляков не был случайным пассажиром», — сказал Шевченко.

Представитель МВД добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

Относительно причин смерти, Шевченко отметил, что эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти, но скорее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.

Как сообщалось ранее, и сам таксист накануне внезапно изменил свои показания. По его словам, политика в бессознательном состоянии подвезли к нему в другой машине и попросили отвезти домой.

Напомним, на похоронах Полякова произошел небольшой скандал между его вдовой и сожительницей.