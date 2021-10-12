Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего правительства. Причиной стало поражение правящей партии на парламентских выборах в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии. "Парламентские выборы 13 сентября 2021 привели к созданию парламентской основы для нового правительства", — говорится в заявлении Сульберг. Она отметила, что сегодня на заседании Государственного совета подаст заявление об отставке правительства. Сульбер рекомендовала королю Норвегии обратиться к лидеру Лейбористской партии Йонаса Гар Стере поручению сформировать новый Кабинет Министров. "Поскольку он является кандидатом в премьер-министры двух партий, готовых сформировать правительство", — добавила она.