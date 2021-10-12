Семья Суркисов никогда не отрицала национализации "ПриватБанка" в суде Лондона или любых других юрисдикциях и таких требований (обжаловать национализации — ред.) Никогда не существовало. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева во время пресс-конференции. "В суде Лондона, а также в любых других юрисдикциях истцы никогда не отрицали саму национализацию" ПриватБанка ", таких требований никогда не существовало. Истцы всего лишь апеллировали к фактам необоснованного признания их связанными с" ПриватБанком ". И таких аргументов достаточно ", — заявил он. Алексеев пояснил, что по мнению Национального банка Украины Игорь Суркис якобы является владельцем существенной доли (около 25%) в медиахолдинг "1 + 1". Но на самом деле Игорь Суркис был владельцем только 8,33%, а по закону существенное участие — более 10%. И этому есть документальные подтверждения, предоставленные как в украинском, так и иностранные суды. Адвокат подчеркнул, что никто и никогда не предъявлял никаких претензий к государству Украина и это очень легко проверить. "Просто обратите внимание на все исковые документы, которые есть в открытом доступе. Там только два ответчика — экс-президент Петр Порошенко и бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева", — сказал адвокат, добавив, что защита Суркисов будет использовать все доступные правовые механизмы для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности. По его мнению есть все основания для апелляционного обжалования решения Лондонского суда и инициирование уголовных производств по фактам преступного сговора. Напомним, в 2019 году Национализированный "ПриватБанк" подал иск в бывших совладельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к их компаний иск в суде штата Делавэр (США). Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.