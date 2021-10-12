Перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу Украина – Босния и Герцеговина все букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Александра Петракова.

Сам поединок, напомним, пройдет на «Арене Львов». Начало в 21:45.

Коэффициент на победу украинцев колеблется в диапазоне 1.72-1.81 – это заметно ниже, чем на успех в недавней игре с финнами в Хельсинки.

На победу команды звездного форварда Эдина Джеко можно поставить с коэффициентом около пяти. Разброс довольно заметный (от 4.50 до 5.10), что говорит о невысокой вероятности этого события. Ничью оценивают в 3.50-3.80, отмечает Обозреватель.

Пока что сборная Украины опережает балканцев на два очка, однако те провели на одну встречу меньше. Так что сегодняшнее противостояние играет важную роль в борьбе за второе место.