В Киеве в Соломенском районе неизвестные заблокировали авто BMW на Еврономер. В частности, машину обложили бетонными блоками, чтобы она не могла сдвинуться с места. Фото опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас". Так, инцидент произошел 11 октября на улице Гарматной, 44. На фото видно, что машину обложили бетонными блоками и деревянными бревнами, чтобы она не могла сдвинуться с места. Также видно, что легковушка плотно запаркувався между двумя желтыми полусферами из бетона. Вероятно, кто-то таким образом закрепил за собой место для личного транспорта.

В Киеве наказали водителя (t.me/kyiv_n) В комментариях поражены, что отдельные жители двора считают общую стоянку своей частной собственностью. Ранее мы сообщали, что в Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле. Также мы писали, что в Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости.