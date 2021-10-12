В Киеве состоялась пресс-конференция "Мисс Украина 2018" Вероники Дидусенко, история которой стала показательной для женщин и о которой пишет и говорит мировая пресса. Впервые за 70 лет существования конкурса "Мисс Мира", Украинка Вероника Дидусенко бросила вызов устаревшим правилам конкурса. Вероника встретилась с журналистами и рассказала о том, что она подала иск в суд на конкурс "Мисс Украина", как лицензиата мирового конкурса красоты "Miss World". Основные требования, предъявляемые в исковом заявлении — это признание противоправным дисквалификации Дидусенко и восстановление статуса "Мисс Украина".

Вероника Дидусенко со свохм юристом (фото: Master Management 360) В 2018 году Вероника начала международную кампанию #RightToBeAMother и на мировом уровне борется с дискриминацией прав матерей. Дидусенко получила широкую поддержку глобальных медиа — более тысячи публикаций во всем мире. "Неужели в 21-м веке материнство может быть препятствием для личного и профессионального роста в любой сфере: науке, политике, бизнесе, шоу-бизнесе ?! Я была поражена, когда в четырех ведущих конкурсах красоты я столкнулась с шокирующим примером дискриминационных ограничений, которые соответствуют взглядам на роль женщины в обществе в середине прошлого века. Представьте себе, к участию в конкурсах красоты до сих пор не допускаются юные матери, девушки, которые потеряли своих детей, жертвы изнасилований, которые все-таки решили родить ребенка, женщины, состоящие в браке, и вдовы. Следует отметить, что не везде на нашей планете браки являются добровольными. Мой иск о короне конкурса красоты, а о правах матерей! Мой иск создаст прецедент для национальных конкурсов красоты других стран, которые будут отправлять своих участников на получение статуса Мисс Мира! Я считаю, что это уникальный шанс для Украины. Гораздо более почетный, чем корона победительницы конкурса красоты. Хочу призвать всех нас первыми стать на защиту прав матерей ", — рассказала Вероника Дидусенко в своей речи на конференции.

На пресс-конференции побывали хореограф, танцовщица и мать двоих детей — Илона Гвоздева, а также успешная возрастная модель, мать и бабушка — Наталья Кара (фото: Master Management 360) По мнению старшего юриста компании "Астерс" Юрия Некляева, который представляет интересы Вероники Дидусенко в суде, в Конституции прямо предусмотрено, что в Украине запрещены любые формы дискриминации! Это означает, что негласное правило "Мисс Украина" и "Мисс Мира", которое было придумано 70 лет назад, противоречит основному закону государства и современным реалиям жизни. "Иск к" Мисс Украина "уже подано в суд. Данное дело Вероники Дидусенко рассматривать Печерский районный суд города Киева. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении суда, после чего открывается производство по делу и будет назначена дата судебного разбирательства", — рассказал представитель компании " Астерс ".

Вероника Дидусенко намерена отстоять права матерей (фото: Master Management 360) Также Вероника отметила интересный факт, что на официальных сайтах мировых конкурсов красоты "Miss World", "Miss Earth", "Miss International" и "Miss Universe" не указано, что участница конкурса не должна иметь ребенка или быть замужем на момент участия в конкурсе . "Океана Эльзы" — 27: самые стильные клипы Вакарчука и Ко Читайте, кто из актрис потрясающе сыграл принцессу Диану.