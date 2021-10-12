Депутат Верховной Рады Нина Южанина считает провальной борьбу с теневым рынком сигарет в Украине. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа во время круглого стола, организованного Growford Institute и Институтом Горшенина. "Борьба с теневым рынком не имеет никакого успеха, стала провальной. Причин тому несколько. Что будет дальше происходить, я не могу сказать даже ориентировочно, потому что я вижу полную растерянность в профильном комитете, где я работаю, и не вижу какого-то понимания, каким путем идти в этой борьбе, в Министерстве финансов ", — заявила она. По ее словам, решение властей часто принимаются на эмоциях и без глубокого понимания рынка. По мнению Южанина, именно таким налоговый законопроект №5600, где заложили, в том числе, повышение акциза на сигареты. "Мне кажется, что законопроект 5600 будет принято в ближайшее время. Очевидно, что у власти нет другой альтернативы, где взять быстрые и гарантированные деньги, и они видят их в самое в этом направлении", — сказала она. Депутат сомневается, что повышение ставок приведет к ожидаемому повышению налоговых поступлений. "Я давала запрос о соотношении повышение проиндексированного ставки, которая работает с 1 января 2021, и поступлений в бюджет — есть прямая корреляция? Ее нету. Но не все это воспринимают как факт. Если говорить о количестве сигарет, с которых уплачены налоги, и сравнить с прошлым соответствующим периодом, они значительно меньше, чем были. Это на самом деле означает либо уменьшение производства или увеличение теневого оборота ", — сказала Южанина. Как сообщалось, ранее во время этого же круглого стола в Growford Institute заявили, что высокий уровень тенизации табачного рынка в Украине связан с тремя основными факторами. Кроме того, исследователи независимой неправительственной организации Growford Institute установили, что быстрое увеличение акцизной нагрузки на производство сигарет не приводит к пропорциональному росту налоговых поступлений, а наоборот — стимулирует развитие нелегального рынка.