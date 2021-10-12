Повестка возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки». Стороны не будут ограничиваться минским комплексом мер.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки», — ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли на встрече лидеров Украины и РФ обсуждаться нормандская повестка.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует.

Как ранее сообщали российские СМИ, встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжает оставаться под вопросом. Дело в том, что Кремль направил в Киев свой проект возможных решений двух лидеров, Украину хотят заставить снять санкции, а также начать диалог с «Л/ДНР».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Впрочем, он считает, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести «неожиданный результат».