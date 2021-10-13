Певица Адель, которая недавно вернулась на сцену и наконец раскрыла всю правду о личной жизни, продолжает удивлять откровенностью. На днях звезда устроила неожиданную прямую трансляцию в Instagram. 33-летняя звезда появилась в эфире в собственной гостиной без грамма макияжа, готова ответить на все вопросы перед выходом нового сингла. Напомним, это ее первая новая песня за шесть лет, а в следующем месяце будет выпущен четвертый студийный альбом Адель. Фанаты начали расспрашивать знаменитость не только о музыке. Речь шла о многих сторон жизни популярной исполнительницы. И одна из поклонниц пошла дальше всех, решив поставить интимный вопрос: сколько в Адель было сексуальных партнеров. Она сделала это с использованием жаргонного слова "body count", которое певица просто не поняла. "Сколько у меня трупов Что это значит?", — пошутила Адель. Многие поклонники возмутились таким неуместным откровенным вопросом, а также выразили восхищение, что певица осталась "настолько чистой», не знает этого слова. "Вау … В обществе действительно остались чистые и чистые личности. Благослови ее", — сказал один из них.

Адель оказалась чистой и наивной (фото: instagram.com/adele) Напомним, ранее Адель подтвердила свои отношения с мужем из списка Forbes.