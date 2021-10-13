Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим «тишины», дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Возле Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Около Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Восьмилетняя оккупация Российской Федерацией украинских территорий приводит к системным нарушениям прав человека. За это время на востоке Украины погибли почти 14 тысяч украинцев.

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что на Донбассе боевики готовятся активизировать обстрелы — тайно завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.