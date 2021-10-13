В среду, 14 октября, отмечается День защитника Украины.Как информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этот день поздравляют всех, кто защищает независимость и суверенитет Украины.
Предлагаем и вам поздравить своих знакомых защитников. И помните, что этот праздник не является повторением отмененного в Украине «23 февраля». Это не «день мужчин», а День защитников, а среди них — десятки тысяч женщин.
Мы также подобрали для вас открытки и стихотворные поздравления, которые порадуют тех, у кого праздник (открытки и стихотворные поздравления взяты на pryvitannya.com и Радио Максимум).
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
https://www.youtube.com/watch?v=T8oThmGiTsIЦінуйте хлопці тих, що вас чекають…
Цінуйте тих, що моляться за вас…
Їх душі кожен день на друзки розбиває
Нова, страшна, смертельна новина…
Вони сивіють швидко, в лічені хвилини,
В сльозах їх гірких світ весь можна утопить.
Брат, чоловік, коханий чи однісінька дитина –
За вас вони готові Бога і диявола просить.
Вони стоять за вами міцною стіною,
І витримають всі негоди на своїх плечах,
Вони готові всіх зігріти ніжною любов’ю,
Бо знають дикість втрати, лють і жах…
Цінуйте хлопці їх, вони на вас чекають,
Цінуйте їх, бо моляться вони за вас!
Любіть їх щиро і, прошу, не ображайте,
Не тільки це для вас – це і для них війна!
10.09.2014
Светлана Пазиченко ©
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
А еще предлагаем вам видео песен о доблести наших защитников.
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-ww3GXRHc
https://www.youtube.com/watch?v=MdnjXyrjG28
https://www.youtube.com/watch?v=Zwh6WGGGFzw
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
Напомним, что 14 октября отмечается еще один праздник — Покров Пресвятой Богородицы.