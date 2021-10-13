В среду, 14 октября, отмечается День защитника Украины.Как информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этот день поздравляют всех, кто защищает независимость и суверенитет Украины.

Предлагаем и вам поздравить своих знакомых защитников. И помните, что этот праздник не является повторением отмененного в Украине «23 февраля». Это не «день мужчин», а День защитников, а среди них — десятки тысяч женщин.

Мы также подобрали для вас открытки и стихотворные поздравления, которые порадуют тех, у кого праздник (открытки и стихотворные поздравления взяты на pryvitannya.com и Радио Максимум).

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

https://www.youtube.com/watch?v=T8oThmGiTsIЦінуйте хлопці тих, що вас чекають…

Цінуйте тих, що моляться за вас…

Їх душі кожен день на друзки розбиває

Нова, страшна, смертельна новина…

Вони сивіють швидко, в лічені хвилини,

В сльозах їх гірких світ весь можна утопить.

Брат, чоловік, коханий чи однісінька дитина –

За вас вони готові Бога і диявола просить.

Вони стоять за вами міцною стіною,

І витримають всі негоди на своїх плечах,

Вони готові всіх зігріти ніжною любов’ю,

Бо знають дикість втрати, лють і жах…

Цінуйте хлопці їх, вони на вас чекають,

Цінуйте їх, бо моляться вони за вас!

Любіть їх щиро і, прошу, не ображайте,

Не тільки це для вас – це і для них війна!

10.09.2014

Светлана Пазиченко ©

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

А еще предлагаем вам видео песен о доблести наших защитников.

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-ww3GXRHc

https://www.youtube.com/watch?v=MdnjXyrjG28

https://www.youtube.com/watch?v=Zwh6WGGGFzw

https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw

Напомним, что 14 октября отмечается еще один праздник — Покров Пресвятой Богородицы.