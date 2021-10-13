Во время вчерашнего саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве, не звучало тезисов о том, что украинскому безвизу что-то угрожает.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба:

«Безвизу Украины и ее интеграции в ЕС ничего не угрожает».

Он отметил, что информация об отмене безвиза является фейками, распространением которых занимаются отдельные политические силы. Кого именно министр имеет в виду — неизвестно.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также говорила, что сообщения об отмене безвизовых отношений с Украиной не соответствуют действительности.