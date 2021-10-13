Народного депутата Антона Полякова хотели напугать, а не убивать.

Такую версию событий в эфире телеканала «Украина 24» озвучил известный доктор Евгений Комаровский.

Комаровский напомнил, что метадон — лекарство, которое официально выпускается фармацевтическими заводами. Его применяют при лечении наркозависимых. Препарат имеет множество побочных эффектов, если употреблять его вместе с другими лекарствами. К примеру, вместе с алкоголем он может давать опасные для жизни нарушения функций дыхания, угнетение центральной нервной системы.

Но Комаровский также уточнил, что нельзя говорить о том, что метадон плюс алкоголь — это 100% смерть:

«Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном — это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это — если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить — это я допускаю».

Напомним, народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. Его без сознания обнаружили в такси, которое полиция остановила из-за превышения скорости.

Накануне представитель МВД Артем Шевченко заявил, что Поляков не был случайным пассажиром такси.

Как сообщалось ранее, и сам таксист накануне внезапно изменил свои показания. По его словам, политика в бессознательном состоянии подвезли к нему в другой машине и попросили отвезти домой.

Напомним, на похоронах Полякова произошел небольшой скандал между его вдовой и сожительницей.