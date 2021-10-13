Фискальные органы могут осуществлять давление на бизнес с целью его привлечения в незаконные схемы "скруток" налога на добавленную стоимость и при этом получать процент от объемов таких операций за "невмешательства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Как окружения Алексея Любченко навязывает бизнеса участие в схемах по неуплате налогов". В частности, документы, которые попали в распоряжение авторов статьи, свидетельствуют о том, что за период с декабря 2020 по август 2021 Государственная продовольственная зерновая корпорация легализовала через предприятия с признаками фиктивности продукции почти на 2 млрд грн, в результате чего бюджет недополучил около 300 млн грн НДС. "Согласно оперативной справке, которую предоставил источник в правоохранительных органах, Государственная налоговая служба, которой в мае 2021 руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его заместитель Евгений Олейников -" за невмешательство "в деятельность таких структур, а также ГПЗКУ якобы" получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами ", — говорится в статье. Авторы также опубликовали выдержку из документа и перечень компаний, которые, по мнению ГНС, участвовали в схемах. "Кураторы данного направления в ГНС были и.о. главы (до момента официального назначения в ДПС и после освобождения Любченко исполнял обязанности — ред.) Олейников А.В., директор департамента управления рисками Чиж А.Ю., а также помощник первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Любченко А. М. — Белоус И.А. (очевидно, речь идет об экс-главу ДФС и Фонда госимущества Игоря Белоуса — ред.) ", — отмечается в статье. К справке также прилагается список из 33 компаний, для которых расписаны помесячные суммы "скрученного" НДС на общую сумму около 300 млн грн. Судя по маркировке документа, в список вошли только предприятия, "скручивания" по которым превысили 1 млн грн. Журналисты проверили эти компании и выяснили, что лишь некоторые из них можно назвать реально "сомнительными" контрагентами. Например, ООО "Град Инко", которое связано с Cassis Group, ранее фигурировало в скандалах вокруг ГПЗКУ. Также в списке оказалось ООО "Транссервис 2008", портовый зерновой терминал в г.. Черноморскую Одесской области. Именно через него ГПЗКУ и собиралась отгрузить ненадежным клиентам зерно несколько недель назад. Остальные можно отнести к "предприятий с признаками фиктивности" удаленно. Например, в перечень попали ООО "Тесслагруп", которая является членом Американской торговой палаты в Украине, ООО "Полтавазернопродукт", которое несколько лет назад признавали самым прибыльным элеватором в Украине и которое неоднократно подвергалось давлению со стороны фискальных органов. Подробнее о том, какова вероятность того, что Алексей Любченко может потерять место в Кабмине — читайте в статье РБК-Украина.