Курс доллара на межбанке в продаже 13 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евоо в продаже вырос на 9 копеек до 30,52 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,3700 — 26,3950 грн / доллар, евро 30,4995 — 30,5284 грн / евро, российский рубль 0,3664-0,3671 грн / рубль. Напомним, 12 октября торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,3450 — 26,3650 грн / доллар, евро 30,4153 — 30,4383 грн / евро, российский рубль 0,3661 — 0,3665 грн / рубль. курс НБУ НБУ немного снизил официальный курс доллара перед длинными выходными. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.