Национальная гвардия Украины вскоре полностью перейдет на использование новых украинских винтовок UAR-15 и откажется от советских автоматов Калашникова. Об этом заявили в пресс-службе Нацгвардии. "Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайперы вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства", — говорится в сообщении. В Нацгвардии также отметили, что советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 уже заменили на американский PSRL-1 (РПГ-1). Нацгвардия использует противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро "Луч" — "Стугна" и "Корсар". На вооружении Нацгвардии также бронированная техника-БТР-3 и БТР-4 украинского производства. автомат Калашникова Отметим, что автомат Калашникова является самой распространенной в мире стрелковым оружием и находятся на вооружении более 50 стран мира. В советской армии данные автоматы появились в 1949 году. Разработал это оружие конструктор Михаил Калашников в 1947 году. Напомним, в Украине стало меньше уклонистов, но больше негодных к службе. Ранее в Луцке авто Нацгвардии столкнулось с маршруткой с пассажирами.