Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2021 установил официальный курс евро на уровне 30,42 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 18 октября установлен на таком уровне: 30,446 гривен за евро (+0,0195 грн). При этом курс евро на 13 октября составляет 30,4265 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua Таким образом, официальный курс снова вырос после снижения накануне.

Скриншот bank.gov.ua Межбанк На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,52 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,49 гривен за евро.