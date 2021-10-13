С начала суток, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики трижды открыли огонь по позициям ООС: вблизи Шумел — обстреливали из стрелкового оружия; неподалеку Попасной — боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов; в районе Катериновки — оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — пишет пресс служба.