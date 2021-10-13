Кроме отсутствия четкой позиции на оси "власть-оппозиция", в новой партии "Украина — наш дом", лидером которой является Борис Колесников, мало шансов попасть в парламент еще и из-за репутации самого Колесникова. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Партия регионов-лайт. Почему в новой партии Колесникова нет перспектив". Как известно, основа идеологии топовой украинской политсилы — это личность ее лидера. Самый яркий пример — это, пожалуй, "Батькивщина" и Юлия Тимошенко. Хотя и "Евросолидарнисть" с Петром Порошенко, и "Слуга народа" с Владимиром Зеленским тоже вписываются в этот ряд. Тогда как многочисленные попытки создания "партии нелидерського типа" заканчивались неизменным провалом. И здесь в "УНД" очевидные проблемы. Что бы ни писал партийный сайт, вполне понятно, что это проект одного человека — лично Колесникова. И появления альтернативного лидера он явно не допустит, иначе зачем вообще вся эта шумиха. А на яркого харизматического лидера Колесников, при всем уважении к прежним заслугам, явно не тянет. Да и сами бывшие заслуги уже припали пылью. Украинский избиратель в целом не особо помнит и ценит прошлые свершения партийных деятелей, и "продать" ему, например, запуск поездов "Хюндай" и проведения Евро-2012 в 2021 году абсолютно нереально — слишком много всего произошло с тех пор. К тому же, в нише "крепкого хозяйственника" у Колесникова уже есть конкурент — похож на него по риторике, имиджа и бэкграунд лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, партия которого все-таки обладает куда большими политическими ресурсами. Конечно, негативную роль сыграла и длительная пауза в политической деятельности Колесникова, когда он сам подчеркивал, что к политической активности интерес уже потерял. Безусловно, примеры успешных политических камбэк в украинской истории бывали. Но гораздо выше шансы просто потеряться среди многочисленных "старых" и "новых" лиц. Подробнее о том, как новый политпроект копирует идеи и риторику уже забытой Партии регионов, вызывает ассоциации с российской политикой и почему у него нет реальных электоральных шансов — читайте в материале РБК-Украина.