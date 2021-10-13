В селе Тарасовка Киевской области водитель грузовика в буквальном смысле "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше. Все это было на глазах у полицейских, однако они никак не отреагировали. Видео инцидента опубликовали в Телеграмм-канале "Киев оперативный". Так, во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, поэтому они поехали дальше. "На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойненько скрылся", — говорится в сообщении. В комментариях пользователи уверяют, что водитель грузовика мог не увидеть, что шлагбаум опускается. А полицейские просто уехали; Он не увидел, что шлагбаум опускается; Красный сигнал загорелся, почему они уехали все на переезд; Там все нарушители, всем лишения прав, смысл общаться о том видел шлагбаум, или он в слепой зоне набачив. Светофор красный для кого ?; Водитель не мог увидеть, что шлагбаум опускается; Им это не интересно. Вот и все. Ранее мы сообщали, что мама украинской певицы попала в ДТП. Также мы писали, что у Львова "скорая" сбила пешехода на переходе. Момент ДТП попал на видео.