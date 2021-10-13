Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается по православному календарю 14 октября. Этот праздник связан с легендой о заступничестве Девы Марии, которая своим покровом (особой накидкой — омофором) защитила от варваров большой город Константинополь. Покров — большой недвунадесяте праздник, который в народе связано с началом сезона свадеб, а также встречей осени с зимой. Что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь на себя серьезные неприятности — читайте ниже в нашем материале. Строго запрещено делать на Покров Очень важно в этот день не унывать. Считается, что плохое настроение и грусть может сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот — чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете. Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости — угостите их можно богаче. Чем пышнее стол — тем больше достатка в течение года. Также 14 октября не можно делать следующее: трудно работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, приготовлением сложных блюд, заниматься ремонтом, строительством, ругаться, ссорится, материться, злоупотреблять спиртным, занимать или просить в долг, девушкам — отказывать сватам — иначе невест ждать еще три года, стричь волосы, ногти , бороду, а также мыться — сделайте это напередодни.А вот что нужно сделать на Покров Пресвятой Богородицы Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не чудил целый год. Устройте вечером застолья — радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися — вам будет благо. Простите всем людям, на которых образа. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение. Ранее с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы. Отметим, что в Украине 14 октября является выходным. Ведь в этот день кроме большого православного праздника отмечается День защитника Украины, а также День украинского казачества. Ранее мы писали, что нужно обязательно сделать к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.