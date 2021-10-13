Покрова Пресвятой Богородицы-2020 приходится на среду 14 октября. В этот же день отмечается и День защитника Украины .

НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила подборку красивых поздравления и открыток к этому замечательному православному празднику.

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливого долгого благодатной жизни под сенью Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарит только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлет тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, строя и мира.

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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю скрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

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Поздравляю с великим светлым праздником Покрова. Пусть Пресвятая Богородица хранит вас от несчастья и зла. Пусть будет крепкая вера ваша, чистая душа и искренние молитвы. Желаю счастья в ваши дома, достатка и благополучия. Пусть мирными, радостными и милостивы будут ваши дни.

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Приветствую всех со святым праздником. Пусть свет жизни, любви и добра всегда исходит из ваших сердец. Живите всегда с верой в Бога, в чудеса и никогда не теряйте надежду на лучшее. Желаю вам, чтобы в святой Покров остались в прошлом все неприятности и беды, пусть впереди вас ждут только благополучие и счастье. С праздником!

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В Покрова Богородицы Святой

Пусть счастье будет с тобой!

Радость, мир, здоровье

И благодать с любовью!

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В день такой желаю мира,

Сила веры пусть растет.

И в семье счастье будет,

И достаток пусть придет.

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Желаем на Покров вам

Счастья и добра,

Благословение Девы,

И сердечного тепла!

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С Покровом святой вас поздравляем:

Благополучия и мира искренне желаем.

Счастья и удачи всем нам,

Всем украинским дочкам и сыновьям!

Напомним, для христианского мира 14 октября по Григорианскому календарю (1 октября — по Юлианскому) является особой датой — именно в этот день отмечается большое праздник Покрова Пресвятой Богородицы.