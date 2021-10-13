Покрова Пресвятой Богородицы-2020 приходится на среду 14 октября. В этот же день отмечается и День защитника Украины .
НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила подборку красивых поздравления и открыток к этому замечательному православному празднику.
***
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливого долгого благодатной жизни под сенью Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарит только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлет тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, строя и мира.
***
Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю скрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
***
Поздравляю с великим светлым праздником Покрова. Пусть Пресвятая Богородица хранит вас от несчастья и зла. Пусть будет крепкая вера ваша, чистая душа и искренние молитвы. Желаю счастья в ваши дома, достатка и благополучия. Пусть мирными, радостными и милостивы будут ваши дни.
***
Приветствую всех со святым праздником. Пусть свет жизни, любви и добра всегда исходит из ваших сердец. Живите всегда с верой в Бога, в чудеса и никогда не теряйте надежду на лучшее. Желаю вам, чтобы в святой Покров остались в прошлом все неприятности и беды, пусть впереди вас ждут только благополучие и счастье. С праздником!
***
В Покрова Богородицы Святой
Пусть счастье будет с тобой!
Радость, мир, здоровье
И благодать с любовью!
***
В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье счастье будет,
И достаток пусть придет.
***
Желаем на Покров вам
Счастья и добра,
Благословение Девы,
И сердечного тепла!
***
С Покровом святой вас поздравляем:
Благополучия и мира искренне желаем.
Счастья и удачи всем нам,
Всем украинским дочкам и сыновьям!
Напомним, для христианского мира 14 октября по Григорианскому календарю (1 октября — по Юлианскому) является особой датой — именно в этот день отмечается большое праздник Покрова Пресвятой Богородицы.