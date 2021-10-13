Скандальная Наталья Поклонская, экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, назначена послом на Кабо-Верде (Африка). Украина будет добиваться ее экстрадиции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, Украина работает над задержанием Поклонской:

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке».

Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

Напомним, в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Поклонская способствовала оккупации полуострова. После оккупации Поклонская получила должность «прокурора» Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия».

Напомним, в прошлом году Поклонская призналась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского, заявила о готовности стать послом РФ в Киеве.