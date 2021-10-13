Цена гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине каждый год будет расти на 7-10%.

О новом подорожании сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, пишет «Интерфакс».

«Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я основываюсь на успешности реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет более 10 тыс. евро», – заявил он.

По словам главы министерства, средняя цена одного гектара земли составила 43,8 тыс. грн, но она учитывает стоимость в столичном регионе. А там в среднем гектар стоит 240 тыс. грн, и эту землю не планируют в дальнейшем использовать для сельскохозяйственных нужд.

«Если мы говорим о средневзвешенной цене для товарно-сельскохозяйственного производства, то речь идет о цене 32,86 тыс. грн, а для ведения личного селянского хозяйства – 33 тыс. грн за га. За 100 дней видим увеличение ценообразования в среднем на 11,4%», – сказал Лещенко.

По информации Министерства аграрной политики, с 1 июля в Украине уже заключили 29 493 сделки в рамках рынка земли.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, которые необходимы для продажи земли.

Как сообщалось ранее, решить вопрос, продавать ли землю иностранцам, должны сами украинцы в ходе референдума. Опросы уже показывают, что украинцы не поддерживают идею предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. 79% опрошенных выступают против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли.